Manchester United’a yeni kaleci adayı: Martin Dubravka

İspanyol kaleci David De Gea’yı zorlayabilecek bir yedek kaleci arayışına giren Manchester United Martin Dubravka’yı gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezonun yedek kalecisi Dean Henderson’un bir sezon daha yedek kalmak istememesi sonrası Nottingham Forest’a kiralanmasının ardından yedek kaleci eksiği oluşan Manchester United, bu bölgeye transfer yapmak için kolları sıvadı. Erik ten Hag’ın De Gea’yı zorlayabilecek bir kaleci isteği sonrası Yann Sommer ve Kevin Trapp’e teklif yapan Manchester United, oyuncular ikinci kaleci olmayı kabul etmedikleri için kabul etmemişlerdi.

Bu gelişmelerin ardından son olarak Newcastle United’ın Slovak kalecisi Martin Dubravka’yı gündemine aldı. Nick Pope’un Newcastle United’a katılmasının ardından ikinci kaleci konumuna düşen Dubravka’yı bir yıllık kiralık olarak kadroya katmak istediği öğrenildi. Kulüpler 5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu üzerinde pazarlık yapıyor.



