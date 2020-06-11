İngiltere Premier Lig’in başlaması için geri sayıma geçilirken, bir yandan da kulüpler çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bu anlamda Manchester United, Championship ekiplerinden Stoke City ile önceki gün bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti. Ancak maçtan hemen önce Stoke City’nin hocası Michael O’Neill’ın, korona testi pozitif çıktı.

Bu haber sonrasında İngiliz Daily Mail Gazetesi flaş bir iddia ortaya attı. Rakip takım oyuncularıyla temas eden ManU’lu futbolcuların, toplu halde karantinaya girebileceği öne sürüldü.