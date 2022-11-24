Cristiano Ronaldo'nun ünlü gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajdan sonra Manchester United'da her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

İngiliz ekibi son günlerde birbirinden kritik kararlara imza atıyor.





ÖNCE RONALDO GÖNDERİLDİ

Ronaldo'nun verdiği röportajda Menajer Erik ten Hag ve kulüp hakkında söylediği sözler, kulüpte adeta şok etkisi yarattı. İngliz ekibi bir süre Portekizli yıldızın durumunu kendi içinde tartışma kararı aldı.

Sonunda birkaç gün önce kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.





KULÜP SATILIĞA ÇIKARILDI

İngiliz futbolunun en başarılı kulüplerindne biri olarak gösterilen Manchester United, uzun yıllardır ABDli Glazer ailesinin kontrolünde...

Manchester Unitedlı taraftarların adeta nefret ettiği Glazer ailesi yaptığı açıklamada kulübü daha da büyütecek planlamalar yapıldığını buna kulübü satmanın da dahil olduğu belirtilmişti.

TALİPLER ÇIKTI

Glazer ailesinin açıklamasından sonra, bazı isimlerin ismi kulüple anılmaya başlansa da en ciddi iddia İngiliz Daily Star'dan geldi.

Gazetede yer alan habere göre, teknoloji devi Apple, Manchester United'ı 5.8 milyar Sterlin'e satın almayı düşünüyor. Glazer ailesi kulübü en yüksek teklif verene satmayı düşünürken, Apple'ın patronları da olası bir anlaşmayı aralarında tartıştıklarını ifade ettiler.





DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİK ŞİRKETİ

Apple, 326 milyar Sterlin yıllık geliri olan ve bu ay itibariyle tahmini net değeri 2 trilyon Sterlin olan dünyanın en büyük teknoloji şirketi.

California merkezli şirketin, futbol kulübü yönetme deneyimi olmasa da, Apple CEO'su Tim Cook, Manchester United'a sahip olmanın getireceği avantajları araştırıyor.

Aralarında The Raine Group'un da bulunduğu satışı denetlemek üzere atanan bankalarla görüşmeler yapılacak. Daily Star ayrıca, Glazerların kulübü satmak için 8.25 milyar Sterlin istediğini, ancak bunun mevcut durumda gerçekçi olmadığını da yazdı.





EN ZENGİN KULÜP OLABİLİR

Apple, Manchester United'ı satın alırsa, İngiliz devi, Manchester City, Newcastle United ve Paris Saint-Germain'den daha zengin bir kulüp olacak.