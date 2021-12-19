Ole Gunnar Solskjaer dönemi sonrası sezon sonuna kadar Ralf Rangnick ile anlaşan Premier Lig devi Manchester United'ın gelecek sezon için yeni bir teknik direktör ile anlaşması bekleniyor.

Express'te yer alan habere göre İngiliz ekibinin adayları arasında Portekiz ekiplerinden Sporting'i çalıştıran Ruben Amorim bulunuyor.

Takımın Portekizli yıldızları Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Diogo Dalot'un olası bir hamlede etkili olabilecekleri iddia edilenler arasında yer alıyor.

36 yaşındaki teknik direktörün Portekiz ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.











