İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın geçici teknik direktörü Ralf Rangnick, Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan Paul Pogba'nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Arsenal ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ralf Rangnick, Paul Pogba'nın sağlık durumu hakkında, "Pogba'nın yapılan taramalar sonrasında sezonun sonuna kadar tekrar oynaması pek olası görünmüyor. Doktor bana iyileşmesinin en az dört hafta süreceğini söyledi ve son maç Mayıs ayının sonunda olduğu için tekrar oynayabileceğini pek sanmıyorum." sözlerini dile getirdi.

Premier Lig'de Manchester United'ın Liverpool'a 4-0 mağlup olduğu maçın 10. dakikasında baldırından sakatlanan Pogba, oyuna devam edememiş ve yerini Jesse Lingard'a bırakmıştı.

Manchester United'da son maçı olabilir

2016 yılında rekor bonservis bedeli ile Juventus'tan Manchester United'a transfer olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon eleştirilerin odağında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United taraftarının tepkilerine maruz kalan Pogba'nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız futbolcu, eğer takımdan ayrılırsa Liverpool ile oynanan maç İngiliz ekibindeki son maçı olabilir.

İlgili Haberler Nice Ersin Destanoğlu için teklif yaptı!



