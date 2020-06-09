Manchester United'ın antrenman tesislerinde yerel saat ile 11'de başlaması gerek maçtan hemen önce, Pazartesi günü yapılan test sonuçları tesislere ulaştırıldı.

Stoke City'li bir oyuncuda Corona virüs çıkması ise iki takımın oyuncu ve çalışanlarında büyük korku yarattı. Carrington tesislerinde oynanması planlanan maç anında iptal edildi. Stoke City'li oyuncuların alınan güvenlik önlemleri sayesinde hiçbir United2lı oyuncuyla bir araya gelmedikelri belirtildi. İki takımın oyuncuları da tesislere özel arabalarıyla gelmişlerdi.

Premier Lig'de maçlar 10 gün sonra yeniden oynanmaya başlayacak.



