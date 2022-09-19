Geçtiğimiz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Moldova temsilcisi Sheriff'e konuk olan Manchester United'da gıda zehirlenmesi şoku yaşandı.

The Sun'da yer alan habere göre Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Kırmızı Şeytanlar'da maçın ardından futbolcular ve teknik ekipten 12 kişi rahatsızlık yaşadı.

Antrenmanı kaçırdılar

Olaydan etkilenen ve kendilerini iyi hissetmeyen futbolcuların Cuma günü antrenmanda yer alamadığı aktarılırken, futbolcuların isimleri paylaşılmadı.

Kulüp olayın Moldova'da mı yoksa İngiltere'ye dönüş yolunda uçakta mı meydana geldiğini araştırıyor.

Leeds maçı ertelendi

Manchester United'ın geride kalan hafta sonu Leeds United ile karşılaşması bekleniyordu. Ancak karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle Kırmızı Şeytanlar Milli maç arasına Premier Lig'de maç oynamadan girmiş oldu.

Sezona Erik ten Hag yönetimiyle başlayan ve ilk 2 haftada istediği sonuçları almakta zorlanan Manchester United, sonrasında Arsenal ve Liverpool karşılaşmaları da dahil olmak üzere üst üste 4 maç kazanmayı başarmıştı.



