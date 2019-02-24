İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında oynanan Manchester United-Liverpool maçının ilk yarım saatine yaşananan sakatlıklar damga vurdu. Ole Gunnar Solskjaer ile bambaşka bir görüntü sergileyen Kırmızı Şeytanlar, henüz ilk 45 dakika dolmadan 3 oyucusunu sakatlık nedeniyle kaybetti.

21. dakikada Herrera yerini Andreas Pereira'ya, 25. dakikada Mata yerini Lingard'a 43. dakikada ise Lingard, sakatlığı dolayısıyla yerini Alexis Sanchez'e bıraktı. Böylece Manchester United, 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmış oldu.

United'a Galatasaray vakası

Yaşanan bu durumun ardından akıllara Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Bursaspor maçı geldi. United gibi ilk 45 dakika dolmadan 3 oyuncusunu sakatlıklar nedeniyle kenara alan Galatasaray, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Sarı Kırmızılı ekipte 20. dakikada Serdar Aziz, 22. dakikada Feghouli ve 42. dakikada Fernando, karşılaşmayı tamamlayamayan isimler olmuştu.

2015'ten sonra ilk kez...

Oyuncu değişikliği kalmayan Manchester United, Burnley-Newcastle maçından bu yana bir Premier Lig maçının ilk yarısında üç oyuncu değiştiren ilk takım oldu.