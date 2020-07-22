Manchester United 19 maç yenilmeden ilerledi, 20. maçta Chelsea'ye kaybetti! Avrupa'da, ligde, İngiltere'deki kupalarda müthiş maçlar çıkardılar ama Federasyon Kupası'na yarı finalde veda ettiler... Bu yenilgide de aslan payı David De Gea'ya aitti. İspanyol eldiven Chelsea'nin attığı 3 golün 2'sinde hatalıydı. TD Ole Gunnar Solskjaer ise; "Ona güvenmeye devam edeceğiz. Kale ona emanet..." dedi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için savaşmaya devam ediyorlar ve Eric Bailly sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Luke Shaw'un maç saatine kadar hazır olacağı söyleniyor.

Kümede kalma savaşı veren West Ham ise son 2 lig maçını kazanıp kendini bir-iki sıra yukarı attı. Bu 2 maçta attıkları 7 golün 5'ine imzasını koyan Michail Antonio müthiş formda! Antonio dışında Tomas Soucek'e de ayrı bir parantez açmak lazım. Son 5 maçta takım 10 puan toplarken, o da orta alanı derledi topladı. İleri geri arı gibi çalıştı, bu 5 maçlık periyoda 3 de gol sıkıştırmayı başardı. Felipe Anderson iyileşti, takımdaki tek eksik Robert Snodgrass...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United ligdeki son 12 maçını kaybetmedi. (8 galibiyet - 4 beraberlik)

- Manchester United'ın iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ÜST" bitti.

- West Ham'ın ligdeki son 5 maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasındaki son 5 lig maçının 4'ünü ev sahipleri kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United Kazanır" oldu! %80'lik kesim Kırmızı Şeytanlar'ın hata yapmasını beklemiyor... %4'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.



