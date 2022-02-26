Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından tekrar Premier Lig'e yoğunlaştı.

46 puan 10 averaj ile 4. sırada yer alan ManU, 18 puan -22 averaj ile 19. sırada yer alan Watford ile karşı karşıya gelecek.

Watford, Manchester United'ın Premier Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında Hull City ile beraber en fazla konuk ettiği iki takımdan biri konumunda. Ralf Rangnick'in öğrencileri rakibine karşı son 13 maçta 11 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Ev sahibi takım mücadeleden en az bir puan alarak seriyi 14 maça çıkartmak istiyor.