Manchester United ve Tottenham arasında Milik yarışı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Tottenham, Napoli'nin yıldızı Arkadiusz Milik'in transferi adına karşı karşıya geldiler. TuttoMercato'ya göre Tottenham, Harry Kane'in ayrılık ihtimali nedeniyle Milik'in menajeriyle temasa geçti.

Manchester United için Harry Kane söylentileri azalmışken Arkadiusz Milik'in transferi için yine Tottenham ile savaş verecekler.

Bu sezon Napoli formasıyla oldukça başarılı bir performans sergileyen Milik'in sözleşmesi, önümüdeki yaz sona erecek ve Polonyalı oyuncunun yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.