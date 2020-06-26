Manchester United ve Tottenham arasında Milik yarışı

İngiliz devleri Manchester United ve Tottenham, Napoli'den ayrılma ihtimali olan Arkadiusz Milik için transfer yarışı vermeye hazırlanıyorlar.

26 Haziran 2020, Cuma 15:18 Son Güncelleme:
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Manchester United ve Tottenham arasında Milik yarışı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Tottenham, Napoli'nin yıldızı Arkadiusz Milik'in transferi adına karşı karşıya geldiler. TuttoMercato'ya göre Tottenham, Harry Kane'in ayrılık ihtimali nedeniyle Milik'in menajeriyle temasa geçti. 

Manchester United için Harry Kane söylentileri azalmışken Arkadiusz Milik'in transferi için yine Tottenham ile savaş verecekler. 

Bu sezon Napoli formasıyla oldukça başarılı bir performans sergileyen Milik'in sözleşmesi, önümüdeki yaz sona erecek ve Polonyalı oyuncunun yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. 

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