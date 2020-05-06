Leipzig'in yıldızı Timo Werner'in bir sonraki durağının neresi olacağı gizemini koruyor. Premier Lig ekiplerinin gözdesi Werner için son iddia görüşmelerin resmen başladığını kanıtlıyor.

Bild, 24 yaşındaki oyuncu için Chelsea ve Manchester United'ın menajeri ile temasa geçtiklerini aktardı. Standard Sport'a göre de Werner, Solskjaer'in forvet transferi hedefleri arasında yer alıyor.

United ve Chelsea'nin ilgisine rağmen ise Alman oyuncunun bir Jurgen Klopp hayranı olduğu ve bu nedenle Liverpool'un teklifini beklediği aktarıldı.

Werner'in Leipzig ile olan kontratında 65 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.