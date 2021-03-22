Avusturya ekiplerinden Salzbrug'un genç forveti "Yeni Eto'o" lakaplı Patson Daka, İngilitere'nin iki devi Manchester United ve Arsenal'in gözüne girmeyi başardı. Bu sene ligde 20 maçta 18 gol atan ve harika bir performans sergileyen 22 yaşındaki Zambiyalı'nın sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.

Son yollarda genç oyunculara yaptığı yatırımla önplâna çıkan Salzburg'un son büyük transferi ise 20 milyon euroya Alman devi Borussia Dortmund'a satılan Erling Haaland'dı. Liverpool'un yıldızı Sadio Mane de Liverpool'a gitmeden önce Southampton'a Salzburg'dan transfer olmuştu.







