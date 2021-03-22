Manchester United ve Arsenal'in Patson Daka transfer savaşı
Son dakika transfer haberi... Avusturya takımlarından Salzburg'un Zambiyalı forveti Patson Daka, harika performansıyla Avrupa devlerinin gözüne girmeyi başardı. Haaland'ı 20 milyon euroya Dortmund'a satan Salzbrug, çok önemli bir transfere daha imza atabilir.
Avusturya ekiplerinden Salzbrug'un genç forveti "Yeni Eto'o" lakaplı Patson Daka, İngilitere'nin iki devi Manchester United ve Arsenal'in gözüne girmeyi başardı. Bu sene ligde 20 maçta 18 gol atan ve harika bir performans sergileyen 22 yaşındaki Zambiyalı'nın sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.
Son yollarda genç oyunculara yaptığı yatırımla önplâna çıkan Salzburg'un son büyük transferi ise 20 milyon euroya Alman devi Borussia Dortmund'a satılan Erling Haaland'dı. Liverpool'un yıldızı Sadio Mane de Liverpool'a gitmeden önce Southampton'a Salzburg'dan transfer olmuştu.