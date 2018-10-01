Manchester United - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Son 3 resmi maçını da kazanamayan Jose Mourinho’nun Manchester United’ı, Devler Ligi’nde Valencia’yı konuk edecek. Portekizli hocanın yine bir hüsran yaşaması halinde artık kovulması an meselesi! Peki, Manchester United - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

01 Ekim 2018, Pazartesi 23:11 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, Pazartesi 23:19
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Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin en dikkat çekici maçında H Grubu’nda son dönemde kötü bir performans gösteren Manchester United, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia’yı konuk edecek. İki takım bugüne kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 2’sini United, 1’ini Valencia kazanırken, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Manchester United - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Slavko Vincic yönetecek. Karşılaşma beIN Connect'den naklen takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler

Manchester United: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Shaw, Fred, Matic, Fellaini, Rashford, Pogba, Lukaku

Valencia: Neto, Vezo, Paulista, Diakhaby, Grueso, Barrajan, Parejo, Kondogbia, Cheryshev, Gameiro, Batshuayi

United’ın alacağı bir kötü sonucun, teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceğini nasıl etkileyeceği merak konusu. Son 3 resmi maçını da kazanamayan ve son olarak Premier Lig’de West Ham United’a 3-1 kaybeden United’da Mourinho’nun yerine, Zinedine Zidane’ın ismi geçiyor.

Bu karşılaşma öncesi ev sahibinde Herrera, Young ve Rojo, konuk takımda da Santi Mini ve Torres’in sakatlıkları sebebiyle forma giymesi beklenmiyor.

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