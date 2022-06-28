Manchester United, Tyrell Malacia transferi için devrede

Lyon’un neredeyse imza aşamasına geldiği Feyenoord’un sol beki Tyrell Malacia ile ilgili son dakika gelişmesi... Transferde devreye giren Manchester United, oyuncu için kulübü Feyenoord’a daha yüksek bir teklif yaptı ve hem Malacia'nın hem de Hollanda ekibinin kafasını karıştırdı.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Lyon, Malacia için 12 milyon Euro’nun yanı sıra 3 milyon Euro’luk bonuslar karşılığında Feyenoord ile anlaşmıştı. Manchester United’ın ise son anda yaptığı teklif 15 milyon Euro ücretin yanı sıra bir miktar bonus içeriyor.

Feyenoord formasıyla bu sezon 50 maça çıkan 22 yaşındaki sol bek Tyrell Malacia bu sezon 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.