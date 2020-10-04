Manchester United, transferi Telles ve Cavani ile kapatıyor

İngiliz devi Manchester United, transferin son gününe girilirken kadrosunu güçlendirmek adına iki isme yoğunlaşmış durumda. Jadon Sancho konusunda istediğini alamayan United, Edinson Cavani'nin transferini pazartesi bitirmeyi hedefliyor.

Sky'a göre Manchester United, bir süredir gündeminde olan Alex Telles için de Porto ile anlaşma sağladı. Bu gece İngiltere'de sağlık kontrolünden geçecek oyuncu için Porto'ya 20 milyon Euro ödeneceği belirtildi. Galatasaray ise bu transferde Porto'nun elde edeceği kârın %10'unu almaya hazırlanıyor.



