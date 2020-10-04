Manchester United - Tottenham maç sonucu: 1 - 6

Tottenham, 4.hafta maçında Manchester United'ı tarihi bir skorla 6-1 mağlup etti. Jose Mourinho, Old Trafford stadında eski takımına karşı çok önemli bir galibiyet alırken puanını 7 yaptı. Solksjaer yönetimindeki Manchester United ise 3 maç sonunda 3 puanda kaldı

Tottenham adına golleri Min-Son (2), Harry Kane (2), Ndombele ve Aurier atarken Manchester United'ın tek golünü penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti

Bu sonuçla Manchester United 2011 yılından sonra ilk kez Premier Lig'de bir maçta 6 gol yemiş oldu