Manchester United, transfer dönemi sona ermesine rağmen ilerleyen dönem için savunma hattını güçlendirmeye kararlı. The Athletic'e göre United, Brunley'nin savunma oyuncusu James Tarkowski için bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, 2020-21 sezonu öncesinde Gabriel Magalhaes, Kalidou Koulibaly ve Dayot Upamecano ile birlikte Tarkowski'yi de listesine almıştı.

United'ın Burnley ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmazken transferin önümzüdeki yaz gerçekleşmesi için hedef konuldu. Tarkowski'nin listedeki diğer isimlere göre mali açıdan kısmen daha uygun bir alternatif olduğu belirtilmekte.