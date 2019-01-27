Manchester United, Solskjaer ile uçuşa geçti

27 yıldır çalıştırdığı Manchester United’tan 2013 yılında emekli olduğunu açıklayan Sir Alex Ferguson’un yeri, bir türlü doldurulamamıştı. Bu süre içerisinde takımın başına gelen David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal ve Jose Mourinho, Kırmızı Şeytanlar’ı bir adım daha ileriye taşımak yerine her geçen gün daha da dibe götürdü.

19 Aralık’ta geçici menacerlik görevine getirilen Ole Gunnar Solskjaer ise Manchester şehrine yeniden doğuşun ilk sinyallerini vermeyi başardı.

Son kurban Arsenal

Kırmızı Şeytanlar’da çıktığı ilk 7 maçtan da galip ayrılmayı başaran ‘Bebek Yüzlü Şeytan’ lakaplı çalıştırıcının son kurbanı ise Arsenal oldu.

FA Cup 4. tur karşılaşmasında önceki gün Londra ekibi ile kozlarını paylaşan Manchester United, mücadeleden 3- 1’lik skorla galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla United, bir üst tura yükseldi.

Akıl hocalığını Alex Ferguson’un yaptığı Solskjaer’li United’ın sıradaki rakibi ise Premier Lig’de Burnley olacak.