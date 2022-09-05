Manchester United satışa çıktı: 3 milyar 750 milyon Sterlin...

Dünyanın en büyük ve en çok taraftarı olan kulüplerinden biri olmasına karşın son yıllarda büyük düşüş içerisinde olan Manchester United'da flaş karar... Sir Alex Ferguson'un ayrıldığı 2012-2013 sezonunda son Premier Lig şampiyonluğunu kazanan ve 10 yıldır İngiltere Ligi'nde zirveden uzak kalan Kırmızı Şeytanlar'da artık taraftarlar Glazer ailesinin yönetimini eleştirmeye başlamıştı. Uzun yıllardır kulübün başarıdan uzak olmasıyla protestolar yükselirken, Glazer ailesi de bu duruma kulak verdi ve ManU'yu satışa çıkardı.

Çok mümkün değil...

Manchester United için tam 3 milyar 750 milyon Sterlin isteyen Glazerler'in önünde iki seçenek var. Daily Mail'in haberine göre; İngiltere'nin en zengin ismi ve United destekçisi Jim Ratcliffe'in böyle bir öneriye nasıl bakacağı merak konusu. Öte yandan Ada medyasındaki haberde, bu rakamı Avrupa'dan birinin karşılamasının çok mümkün görünmediği ve Glazer ailesinin gözünü Dubai'ye çevirdiği kaydedildi.

68 kupası var

Tarihinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Kulüpler Kupası, 1 Kupa Galipleri, 1 Avrupa Ligi, 20 İngiltere Ligi başta olmak üzere toplam 68 kupası bulunan Manchester'ın geleceği merakla bekleniyor.

Chelsea'den rekor bedel!

Hatırlanacağı üzere Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Chelsea'nin Rus patronu Roman Abromovich'e uygulanan baskılar ve ambargolar nedeniyle Maviler de el değiştirmişti. Mayıs ayında Chelsea, ABD'li milyarder Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma tam 4 milyar 250 milyon Sterlin'e satılmıştı. Bu rakam da Chelsea'yi bu alanda zirveye yerleştirmiş ve Maviler en pahalı kulüp olmuştu. Ekim 2021'de de bir başka İngiliz ekibi Newcastle United'ın yönetimi 300 milyon Sterlin karşılığında Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma geçmişti.





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