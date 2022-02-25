Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği müdahaleye spor alanında da birçok şekilde tepki gösteriliyor. Dün Schalke 04'ün Gazprom ile olan anlaşmayı devreden çıkarması sonrası bugün de Manchester United, Rus havayolu şirketi Aeroflot ile olan sponsorluğun sona erdirildiğini açıkladı.





United'dan yapılan resmî açıklamada, "Ukrayna'daki olaylar ışığında Aeroflot ile olan sponsorluk anlaşmasını iptal ettik. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımızın endişelerini paylaşıyor ve durumdan etkilenenlere taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sinyalleri verilmişti

Aeroflot, Manchester United'ın havayolu taşımacılığındaki ana sponsoruydu. Salı günü Atletico Madrid maçı için gerçekleştirilecek uçuşun Aeroflot ile yapılması planlanmıştı. Fakat Rusya'nın operasyonunun ardından uçuş, Titan Airways ile gerçekleştirildi.





Dev anlaşma iptal oldu

Manchester United ile Aeroflot arasındaki anlaşma ilk olarak 2013'te başlamıştı. Rus şirketiyle yapılan anlaşmanın bedeli 2017'de 40 milyon sterlin olarak yenilendi. Bu anlaşma, 2023'te sona erecekti.

Manchester United, 9 yıllık birliktelikten toplam 100 milyon sterlin gibi bir gelir elde etti. Şimdilerde United'ın yeni havayolu sponsorluğu için Qatar Airways'in adı geçmekte.

Hisseler düşmüştü

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Manchester United'ın hisse fiyatı düşmüştü. Bunun Aeroflot ile olan ilişkiden kaynaklanabileceği belirtilmişti. İki hafta içinde United'ın hisse başına fiyatı 14.08 dolardan %7'lik bir düşüşle 13.10 dolara gerilemişti.