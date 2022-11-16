İngiliz temsilcisinin Portekizli futbolcu yerine futbol dünyasını yerinden oynatacak asrın transferine hazırlandığını resmen duyurdular.

Manchester United, verdiği röportajda onları ihanetle suçlayan ve Erik ten Hag'a saygı duymadığını söyleyen Cristiano Ronaldo'yla yolların ayrılmasına karar verdi. Kırmızı Şeytanlar hali hazırda önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızıyla sözleşme yenilemeyip yeni isimleri kadrosuna katmayı planlıyordu. Ancak 37 yaşındaki forvetin olay yaratan açıklaması sonrası Old Traffor'daki ikinci rüyası erken sona erdi ve Manchester temsilcisi yeni forvet arayışlarına hız verdi.





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GÜNDEMİ SARSACAK AÇIKLAMALAR

Kariyerinin en zor dönemlerini yaşayan Cristiano Ronaldo; Erik ten Hag konusunda yaptığı açıklamada, "Ona saygı duymuyorum. Çünkü o da bana saygı göstermiyor. Eğer bana saygınız yoksa ben de size asla saygı duymam" ifadelerini kullanmıştı.

"İHANETE UĞRADIM"

Röportajda Erik ten Hag açıklamaları gibi en dikkat çeken noktalardan biri de 'ihanet' söylemi oldu. Kulüpte 'günah keçisi' ilan edilmeye çalışıldığını belirten Cristiano Ronaldo, "Bunu yapan sadece teknik direktör değil, kulüp içinde 2-3 adam da var" demişti.









MENDES GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ronaldo'nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes de bir yandan yıldız oyuncu için yeni kulüp arayışlarına başlamıştı. Daily Mail'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Bayern Münih ile görüşmeler yaptığı iddia edildi. Mendes'in, Alman devi ile görüşmeler yapmak için İngiltere'ye geldiği ve Ronaldo ile birlikte görüşmeye katıldığı ifade edildi. Öte yandan Jorge Mendes, Ronaldo'yu Chelsea, Sporting Lisbon ve Napoli'ye de önerdi. Geçtiğimiz ay Newcastle United ile de bir görüşme gerçekleştirildi.

VICTOR OSIMHEN İDDİALARI VARDI

United, Napoli forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i devre arası transfer döneminde transfer etmek için girişimlere başlamıştı. Kırmızı Şeytanlar'ın Osimhen için 60 milyon Sterlin'i gözden çıkardıkları öğrenilmişti. Ancak United'ın asrın transferini yapmak için hazırlıklara başladığı aktarıldı.









İNGİLİZLERİN ÇILGIN PLANI ORTAYA ÇIKTI!

Ronaldo'nun sözleri sonrası yolları ayırma aşamasına gelen İngilizler, kariyerinde Dünya Kupası'da bulunan Paris Saint Germain'in dünya yıldızı forveti Mbappe'yi renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

BONSERVİS BEDELİ BEDELİ OLDU

Mirror'un haberine göre United, Fransız süperstarı kadrosuna katmak için 150 milyon Sterlin ödemeye hazır. United ayrıca Avrupa'da Mbappe'ye haftada 500.000 Sterlin ödeyebilen birkaç kulüpten biri. Dünyanın en heyecan verici genç oyuncusunu kariyerinin bir sonraki hamlesini planlarken, İngiliz temsilcisinin İngiltere'ye taşınmaya teşvik etmek için Ronaldo ile aynı maaşı ve performansla ilgili önemli ikramiyeler vermeye hazır.

Mbappe, 2021'de Real Madrid'e imza atmaya hazırdı, ancak bu hamleden vazgeçti ve bunun yerine geçen Mayıs ayında 2025'e kadar PSG ile kazançlı bir sözleşme uzatmayı seçti. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe'nin küçümsedi ve İspanyol kulübünün 23 yaşındaki oyuncuya olan ilgisi o zamandan beri azaldı ve United'ın imza için yarışmacı olarak ortaya çıkmasının kapısını açtı.







