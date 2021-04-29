Manchester United - Roma maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. İngiliz devi Manchester United ise İtlayan ekibi Roma, avantaj için mücadele ediyor. Premier Lig'de Manchester City'nin gerisinde kalan Manchester United, Avrupa Ligi'nde zafere uzanmak istiyor. Serie A'da istikrarsız bir görüntü çizen ve son haftalarda galibiyet hasreti çeken Roma ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin hesaplarını yapıyor. Başakşehir'in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Kırmızı Şeytanlar, sırasıyla Real Sociedad, Milan ve Granada'yı eleyerek yarı finalist oldu. A Grubu'nu lider tamamlayan Roma, Braga, Shakhtar ve Roma engelini aşarak yarı finale yükseldi.

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Manchester United - Roma maçı hangi kanalda?

Old Trafford'un ev sahipliği yaptığı Manchester United - Roma maçı TSİ 22.00'de başladı. İspanyol hakem Del Cerro Grande'nin yönettiği karşılaşma beIN SPORTS HD 4'ten naklen yayınlanıyor.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Manchester United - Roma ilk 11'ler:

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Pogba, Cavani

Roma: Lopez, Smalling, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko