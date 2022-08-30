Dünya futbolunda yaz dönemin rekor transferi gerçekleşti. Erik ten Hag'ı takımın başına getiren Kırmızı Şeytanlar, Ajax'tan Antony'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

100 milyon euroluk bir bedelle gerçekleşen transfer bu yazın rekor transferi oldu.

Oyuncuyu sağlık kontrolünden geçiren İngiliz ekibinin yaptığı açıklamada "Manchester United, Antony için kulübü Ajax ile anlaşma sağladı. Oyuncu sağlık kontrolünden geçti." denildi.

Antony, Ajax ve Sao Paulo formalarıyla çıktığı 134 maçta 31 gol atarken 27 asist yaptı. 22 yaşındaki genç futbolcu Brezilya formasıyla da dokuz maçta 2 gol atarken ve 2 de asist yaptı.

Brezilyalı futbolcu 2020 Yaz Olimpiyatları'nda iki Eredivisie şampiyonluğu ve bir altın madalya kazandı.

MANCHESTER UNITED'IN REKOR TRANSFERLERİ

Ajax'tan transfer edilen Brezilyalı yıldız, Manchester United'da kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olarak tarihe geçti. Paul Pogba, Juventus'tan 105 milyon euroluk bonservis bedeliyle ilk sırada yer alırken, Harry Maguire 87 milyon euro ile 3. sıraya geriledi. Takımın yıldızlarından birisi olan Jadon Sancho'ya da 85 milyon euro bonservis ödendi.