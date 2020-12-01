UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın en önemli maçlarından birisi H Grubu'nda oynanacak. Temsilcimiz Başakşehir'in bulunduğu H Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Manchester United, takipçisi PSG ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı United, deplasmanda 2-1 önde tamamlamıştı. İngiliz devi, yıldızlar topluluğu rakibini evinde de avlayıp liderliğini perçinlemek istiyor. PSG ise rövanşı alıp, güçlü rakibiyle puanları eşitlemenin hesaplarını yapıyor.

Manchester United - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford'un ev sahipliği yapacağı Manchester United - PSG kapışması 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Manchester United - PSG muhtemel 11'ler:

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, Matic, van de Beek, Fernandes, Rashford, Cavani

PSG: Navas, Florenzi, Pereira, Kimbempe, Bakker, Marquinhos, Veratti, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe

Ev sahibi Unİted'da sakatlığı süren Luke Shaw ve kırmızı kart cezalısı Tuanzebe, PSG karşısında forma giyemeyecekler. PSG'de ise eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Fransız ekibinde Bernat, Draxler, Kehrer, Icardi ve Sarabia, zorlu deplasmanı kaçıracak isimler.