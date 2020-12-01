UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın en önemli maçlarından birisi H Grubu'nda oynanacak. Temsilcimiz Başakşehir'in bulunduğu H Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Manchester United, takipçisi PSG ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı United, deplasmanda 2-1 önde tamamlamıştı. İngiliz devi, yıldızlar topluluğu rakibini evinde de avlayıp liderliğini perçinlemek istiyor. PSG ise rövanşı alıp, güçlü rakibiyle puanları eşitlemenin hesaplarını yapıyor.

Manchester United - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Manchester United ile Paris Saint Germain'i 2 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi maçı TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 2 kanalından naklen ekranlara gelecek. Manchester United - PSG kapışması canlı anlatımı ve skor takibi ile maç saatinde fanatik.com.tr'de olacak.

Manchester United - PSG maçı ilk 11'leri belli oldu!

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, McTominay, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani

PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Paredes, Danilo Pereira, Verratti, Mbappe, Kean, Neymar





Ev sahibi Unİted'da sakatlığı süren Luke Shaw ve kırmızı kart cezalısı Tuanzebe, PSG karşısında forma giyemeyecekler. PSG'de ise eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Fransız ekibinde Bernat, Draxler, Kehrer, Icardi ve Sarabia, zorlu deplasmanı kaçıracak isimler.