Manchester United - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ve Leipzig ile birlikte H Grubu'nda bulunan Manchester United-PSG ikilisi, 5. hafta maçlarında kozlarını paylaşacak. 9 puanlı Manchester United, ilk maçta olduğu gibi rakibini devirip liderliğini sürdürmek istiyor. 6 puanla United'ı takibini sürdüren PSG ise sahadan galip ayrılıp güçlü rakibini yakalamanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesi, ''Manchester United - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt aranıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın en önemli maçlarından birisi H Grubu'nda oynanacak. Temsilcimiz Başakşehir'in bulunduğu H Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Manchester United, takipçisi PSG ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı United, deplasmanda 2-1 önde tamamlamıştı. İngiliz devi, yıldızlar topluluğu rakibini evinde de avlayıp liderliğini perçinlemek istiyor. PSG ise rövanşı alıp, güçlü rakibiyle puanları eşitlemenin hesaplarını yapıyor.
Manchester United - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Manchester United ile Paris Saint Germain'i 2 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi maçı TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 2 kanalından naklen ekranlara gelecek. Manchester United - PSG kapışması canlı anlatımı ve skor takibi ile maç saatinde fanatik.com.tr'de olacak.
Manchester United - PSG maçı ilk 11'leri belli oldu!
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, McTominay, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani
PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Paredes, Danilo Pereira, Verratti, Mbappe, Kean, Neymar
Ev sahibi Unİted'da sakatlığı süren Luke Shaw ve kırmızı kart cezalısı Tuanzebe, PSG karşısında forma giyemeyecekler. PSG'de ise eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Fransız ekibinde Bernat, Draxler, Kehrer, Icardi ve Sarabia, zorlu deplasmanı kaçıracak isimler.