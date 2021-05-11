Premiler Lig'in 35. haftasında Manchester United, Aston Villa'ya konuk oldu. Ev sahibi takım 24'te Traore ile öne geçti. İkinci yarıda Bruno Fernandes, 52'de kullandığı penaltı ile skora denge getirdi. 56'da Mason Greenwood ile öne geçen Kırmızı Şeytanlar, Cavani'nin 87'deki golüyle skoru tayin etti.

Manchester United, Aston Villa karşısında aldığı galibiyetle Premier Lig tarihine geçti. Kırmızı Şeytanlar, geriye düştüğü 100 maçı kazanan ilk takım oldu.

Manchester United'ın unutulmaz geri dönüşleri

Kırmızı Şeytanlar bu sezonun ilk yarısında oynanan Southampton karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen Bruno Fernandes ve Cavani'nin attığı 2 golle maçı çevirmeyi bilmişti.

2011-12'de West Ham United evinde oynadığı karşılaşmada Manchester United'a 2-0 üstünlük sağlamıştı. United'da sahneye çıkan Wayne Rooney, 14 dakikada yaptığı hat-trick ve Hernandez'in golü ile takımını galibiyete taşımıştı.