Manchester United, Pochettino ile görüşmelere başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 6-1'lik Tottenham yenilgisi sonrası yeni hoca arayışlarına başladı. Daily Star'a göre United, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Mauricio Pochettino'yu getirmek adına Arjantinli hoca ile görüşmelere başladı.

Yaklaşık 1 yıl önce Tottenham'dan ayrılan Pochettino, sonrasında bir takım çalıştırmamıştı. Solskjaer'in kulüpte uzun vadeli başarılı olacağı düşünülmezken yine de kendisine Kasım ayının ortasına kadar bir süre verileceği belirtildi.

Eğer Pochettino, Manchester United'ın başına geçerse hem futbolculuğunda hem teknik direktörlüğünde kendisi için çok özel bir yere sahip Leeds United'ın başındaki Marcelo Bielsa ile ilginç bir rekabete girecek.