İngiliz SkySports'un haberine göre; Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer için Norveç ekibi Molde'ye 1,8 milyon pound ödedi. Kırmızı Şeytanlar, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının üzerinden 24 saat geçmeden Norveçli futbol adamını sezon sonuna kadar geçici teknik adam olarak açıklamıştı.

Molde'yle ikinci oldu

Manchester United eğer sezon sonu Ole Gunnar Solskjaer ile yoluna devam etmek isterse Molde'ye 7,2 milyon pound daha ödeyecek. Bu sezon Solskjaer yönetimindeki Molde, 24 Kasım tarihinde biten Norveç Ligi'ni 59 puanla, şampiyon Rosenborg'un ardından ikinci sırada tamamladı.

Manchester United ise lider 45 puanlı Liverpool'un 19 puan gerisinde 26 puanla 6. sırada ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında bulunuyor.

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