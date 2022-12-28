İngiltere Premier Lig'de heyecan Boxing Day maçlarıyla sürüyor. Manchester United dün akşam sahasında Nottingham Forrest'ı konuk etti.





Kırmızı Şeytanlar karşılaşmadan Rashford, Martial ve Fred'in attığı gollerle 3-0 galip ayrıldı. Old Trafford'ta oynanan karşılaşmaya tribünlerin Ronaldo tepkileri damga vurdu.

Yapılan tezahüratların ardından maç sonu Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

NELER YAŞANMIŞTI?

Erik ten Hag ve Cristiano Ronaldo'nun yıldızı sezon başından beri barışmadı. Sezon öncesi yapılan kampa geç katılan Ronaldo, uzun süre Erik ten Hag tarafından yedek bırakıldı. Ronaldo ise bu duruma Tottenham maçında tepki gösterek karşılaşma sona ermeden sahayı terk etti.





Dünya Kupası öncesi İngiliz gazeteci Piers Morgan'a röportaj veren Ronaldo, Erik ten Hag ve Manchester United hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu.

Ronaldo, Ten Hag ve United için "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar.

Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." ifadelerini kullanmıştı.

UNITED SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Cristiano Ronaldo'nun bu açıklamaları sonrası Manchester United, Ronaldo ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal geçerli olmak suretiyle Manchester United'dan ayrılmıştır.





Old Trafford'daki iki döneminde oynadığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkıdan dolayı kulübümüz kendisine teşekkür eder, ona ve ailesine gelecekte başarılar diler. Manchester United'da herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın gelişimini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmış durumda." denildi.

DÜNYA KUPASI'NDAKİ KULÜPSÜZ TEK FUTBOLCUYDU

Dünya Kupası öncesi Manchester United'ın takımdan gönderdiği Cristiano Ronaldo, Katar'daki unutulmaz turnuvada kulüpsüz tek futbolcu olmuştu. Portekiz Milli Takımı ile çeyrek finalde Fas'a elenen dünyaca ünlü yıldız karşılaşmanın bitiş düdüğüyle gözyaşlarını tutamamıştı.

MADRID TESİSLERİNDE ANTRENMAN VE AL-NASSR İDDİALARI

Manchester United'tan ayrılan Ronaldo'nun yeni takımı henüz netlik kazanmadı. Portekizli süperstar geçtiğimiz günlerde Real Madrid tesislerinden antrenman yapmış ve efsanesi olduğu kulübe geri döneceği iddiaları gündeme gelmişti.

TNT Sports, Real Madrid'in Ronaldo'yu transfer etmek istediğini duyurdu. Habere göre; Madrid, kulüp efsaneleri arasında yer alan Portekizli'nin geri dönüşü için menajeri Jorge Mendes ile görüşme kararı aldı.





Öte yandan Ronaldo'nun Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olacağı iddiaları da gündeme bomba gibi düştü. İspanya'dan Marca, yıllık 200 milyon Euro karşılığında transferde anlaşmanın sağlandığını iddia etmişti.

Al-Nassr Sportif Direktörü Marcelo Salazar "Görüşmelerde iler düzede devam ediyor." açıklamasında bulunurken kulüp başkanı Musalli Al Muammer "Medyada yer alan Ronaldo haberleri asılsız" açıklamasında bulundu.

MANCHESTER UNITED TRİBÜNLERİNDEN RONALDO TEPKİSİ

Manchester United ile Nottingham Forrest arasında oynanan karşılaşmaya tribünlerden yükselen Ronaldo tezahüratları damga vurdu. Manchester United taraftarı 2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Portekizli yıldız için "Kanattan ilerliyor... United'ın şarkısını dinleyin... Yaşasın Ronaldo." şeklinde tezahüratta bulunuyordu.

Aynı karşılaşmada bu tezahürat genç yıldız Alejandro Garnacho için yapıldı. İngiliz basınına yansıyan haberlerde "United taraftarı Ronaldo'yu sildi" ifadeleri kullanıldı.

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ERIK TEN HAG'DAN RONALDO SÖZLERİ

Manchester United Menajeri Erik ten Hag 3-0 kazanılan Nottingham Forrest maçının ardından Cristiano Ronaldo hakkında konuştu. Ten Hag, "Maçta gördüğüm tek şey aç bir takımımız olduğu.

Ben sadece geleceğe bakarım. Ronaldo veda etmeyi seçti, artık takımın bir parçası değil. O gitti ve geçmişte kaldı. Şimdi ileriye bakıyoruz ve geleceğe bakıyoruz." sözlerini kullandı.