UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dev bir maç oynanacak. İngiltere'nin köklü ekiplerinden Manchester United, evinde İtalyan devi Milan ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde iki takımda da çok önemli eksikler var. Kırmızı Şeytanlar'da kaleci David de Gea'nın yanı sıra Paul Pogba ve Phil Jones yok. Van de Beek, Edinson Cavani, Marcus Rashford ve Luka Shaw'ın durumu şüpheli. Kırmızı-Siyahlılar’da ise başta Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu olmak üzere Bennacer, Mandzukic, Bonera ve Diaz yok. Öte yandan Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic ve Theo Hernandez'in durumu, maç saatinde belli olacak.

Manchester United-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Milan maçını Slavko Vincic yönetecek. 11 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Manchester United-Milan muhtemel 11'ler:

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Telles, McTominay, Fred, James, Greenwood, Fernandes, Martial

Milan: Donnarumma, Calabira, Tomori, Romagnoli, Dalot, Kessie, Meite, Krunic, Saelemaekers, Castillejo, Leao

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya)

20.55 Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Granada (İspanya) - Molde (Norveç)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)