Şampiyonlar Ligi’nde sonucu en çok merak edilen kapışmalardan Manchester United ile Barcelona karşılaşması öncesinde İngiliz cephesi iddialı ifadeler kullanmıştı.

Kırmızı Şeytanlar’ın teknik direktörü Ola Gunner Solskjaer, “Messi’ye karşı nasıl bir planınız olabilir? O tarihteki en iyi oyunculardan biri ama durdurulamaz değil” demişti.

İngiliz stoper Chris Smalling ise, “Messi beni geçemeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

Mağlubiyetten kurtulamadı

Karşılaşmanın ilk yarısında Smalling ile çıktığı hava topunda yüzüne darbe alan Arjantinli süperstar, futbolseverleri korkuttu. Burnunda kanama meydana gelen yıldız oyuncu, tedavisinin ardından sahaya dönse de bekleneni veremedi.

Sert oyunla Messi’yi durdurmayı başaran United, Shaw’ın kendi kalesine attığı gol sonrasında Katalan devine 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.