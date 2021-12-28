Ralf Rangnick, Premier Lig'de sadece iki maçta ilk 11 başlayan ve fazla forma şansı bulamayan Fransız oyuncunun ayrılmaya karar verdiğini doğruladı.

Yer alan habere göre Sevilla, bir kiralama bedeli önermezken, Fransız oyuncunun maaşının da yarısını ödemeyi teklif etti. Yıllık yaklaşık 9 milyon euro civarında bir maaşa sahip olan Martial'i bu koşullarda göndermek istemeyen Kırmızı Şeytanlar, oyuncuyu bir kiralama bedeli teklif eden ve bu bedelin yanı sıra maaşının tamamını ödeyecek bir teklifle göndereceklerini belirtti.

Martial, 2015 yılında katıldığı ve kulüp için 268 maçta 79 gol kaydettikten sonra İngiliz devi ile uzun vadeli sözleşme imzalamıştı.

2024 yılına kadar devam eden Man United ile uzun vadeli bir sözleşmeye sahip.



