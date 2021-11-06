Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United ile Manchester City, derbi zaferi için kozlarını paylaşacak. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve koltuğu sallantıda olan Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki United, 17 puanla 5. sırada yer alıyor. 8 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Crystal Palace karşısında sona eren Pep Guardiola'lı City ise 20 puanla 3. basamakta. Tottenham galibiyetiyle nefes alan Cristiano Ronaldo önderliğindeki Kırmızı Şeytanlar, derbide de 3 puanı kapıp seri yakalama peşinde olacak. Palace karşısında evinde şok bir mağlubiyet alan Manchester City ise ezeli rakibini devirip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

FANATİK PREMİUM'A ABONE OL, KAZANMAYA BAŞLA!

Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Manchester City maçını Michael Oliver yönetecek. Bugün saat 15.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Manchester United-Manchester City muhtemel 11'ler:

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Matic, van de Beek, Fernandes, Cavani, Rashford, Cristiano Ronaldo

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, Kevin de Bruyne, Silva, Grealish, Foden, Gabriel Jesus

Manchester United'da kırmızı kart cezalısı Pogba ve sakatlıkları bulunan Varane ile Lindelöf derbide forma giyemeyecek. Manchester City'de ise tek eksik sakatlığı süren Ferran Torres.