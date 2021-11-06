Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United ile Manchester City, derbi zaferi için kozlarını paylaşacak. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve koltuğu sallantıda olan Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki United, 17 puanla 5. sırada yer alıyor. 8 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Crystal Palace karşısında sona eren Pep Guardiola'lı City ise 20 puanla 3. basamakta. Tottenham galibiyetiyle nefes alan Cristiano Ronaldo önderliğindeki Kırmızı Şeytanlar, derbide de 3 puanı kapıp seri yakalama peşinde olacak. Palace karşısında evinde şok bir mağlubiyet alan Manchester City ise ezeli rakibini devirip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Manchester United-Manchester City muhtemel 11'ler:

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Bailly, Shaw, McTominay, Fred, Fernandes, Greenwood, Ronaldo

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Jesus

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Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Manchester City maçını Michael Oliver yönetecek. Bugün saat 15.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.







