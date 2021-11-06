Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler belli oldu
Premier Lig'in 11. haftasında Manchester derbisi heyecanı yaşanacak, Manchester United ile Manchester City kozlarını paylaşacak. United, 17 puanla 5. sırada. City ise 20 puanla 3. basamakta bulunuyor. İki devin kapışmasından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Bruno Fernandes, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva ve Jack Grealish gibi yıldızların sahne alacağı dev 90 dakika öncesi geri sayıma geçen futbolseverler, Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Manchester derbisinin 11'leri belli oldu.
Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United ile Manchester City, derbi zaferi için kozlarını paylaşacak. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve koltuğu sallantıda olan Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki United, 17 puanla 5. sırada yer alıyor. 8 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Crystal Palace karşısında sona eren Pep Guardiola'lı City ise 20 puanla 3. basamakta. Tottenham galibiyetiyle nefes alan Cristiano Ronaldo önderliğindeki Kırmızı Şeytanlar, derbide de 3 puanı kapıp seri yakalama peşinde olacak. Palace karşısında evinde şok bir mağlubiyet alan Manchester City ise ezeli rakibini devirip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Manchester United-Manchester City muhtemel 11'ler:
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Bailly, Shaw, McTominay, Fred, Fernandes, Greenwood, Ronaldo
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Jesus
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Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Manchester City maçını Michael Oliver yönetecek. Bugün saat 15.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.