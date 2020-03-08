Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, Manchester City'yi konuk edecek. 82 puanlı Liverpool'u 57 puanla takip eden Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, dev maçtan 3 puanla ayrılarak hanesine 3 puan yazdırmanın peşinde. Bu sezon dev maçlarda fark yaratan Ole Gunnar Solskjaer'in takımı Manchester United ise ilk maçta olduğu gibi devirmenin hesaplarını yapıyor. 42 puanla 7. sırada bulunan Manchester United, Şampiyonlar Ligi potasında kalmak için mutlaka kazanmak zorunda.

Premier Lig'de Manchester United'a konuk olduğu üç maçı da kazanan Manchester City Menajeri Pep Guardiola, bu serisini devam ettirmenin peşinde olacak.

Ev sahibinde Paul Pogba, Marcus Rashford ve Timothy Fosu-Mensah, konuk ekipte ise Aymeric Laporte sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçında gülen taraf 2-1'le Manchester United olmuştu.

Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford'un ev sahipliği yapacağı dev mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Mike Dean'in düdük çalacağı derbi mücadelesi S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Manchester United - Manchester City ilk 11'ler:

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, Williams, Matic, Fred, Bruno, James, Martial

Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Foden, Bernardo, Sterling, Agüero