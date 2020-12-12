Sezonun ilk 6 lig maçında sadece 7 puan toplayabilen Manchester United, son 4 maçta ise fire vermedi ve puan tablosunda 6. sıraya kadar tırmandı. Hafta arası Devler Ligi'nde RB Leipzig'e karşı forma giyemeyen Edinson Cavani'nin durumu belirsiz. Anthony Martial hazır durumda. Sol bekte Alex Telles, forvet arkasında Bruno Fernandes izleyemeye devam edeceğiz. TD Ole Gunnar Solskjaer; "Avrupa Ligi'nden devam ediyoruz diye panik butonuna basacak değiliz. Her maçı kazanamazsınız. Leipzig yenilgisi sonrası derbiye çıkacak olmak büyük bir artı, hırsımızı çıkarmak için güzel bir fırsat olacak..." dedi.

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Premier Lig'e çalkantılı bir giriş yapan Manchester City ise 10 maç sonunda sadece 18 puan toplayabildi. Son 2 lig maçından 6 puan çıkarttılar ama deplasmandaki son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildiler. Takımda Eric Garcia sakat ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sergio Aguero ilk 11'de olmasa bile maç kadrosunda yer alacak. İlkay Gündoğan şüpheli. TD Pep Guardiola; "Büyük bir derbiye çıkacağız, çok önemli bir rakiple oynuyoruz ama kazanınca 3 puan alacağız. Diğer maçlardan aslında pek de farkı yok..." açıklamasında bulundu. Beklenen hücum hattı "Mahrez, Sterling, Jesus" olsa da, 5 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol atan 2000'li hücum oyuncusu Ferran Torres'i de sürpriz bir şekilde ilk 11'de görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United ligdeki son 4 maçını kazanırken 3'ü hem "KG VAR" hem de "2.5 ÜST" oldu.

- Manchester City'nin ligdeki son 8 maçının 7'si "2.5 ALT" bitti.

- Son 4 derbinin 3'ünü United kazandı. son 6 derbiye baktığımızda ise City dengeyi sağlamış durumda...

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