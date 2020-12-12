Bir tarafta Ole Gunnar Solskjaer'li Manchester United, diğer tarafta Pep Guardiola'nın antrene ettiği Manchester City. Dünyanın sonucunu merakla beklediği maçta iki dev külüp karşı karşıya gelecek. Sezona iyi başlayamayan ancak sonradan forma giren iki takımda Manchester derbisini kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. United son dört maçını, City ise son iki maçını kazanmıştı.

Manchester United - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford'da saat 20.30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

MANCHESTER DERBİSİ İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Manchester United - Manchester City muhtemel 11'ler...

Manchester United (4-2-3-1): David de Gea; Alex Telles, Victor Lindelof, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka; Fred, Scott McTominay; Juan Mata, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Mason Greenwood

Manchester City (4-3-3): Ederson Moraes; Joao Cancelo, Ruben Dias, John Stones, Kyle Walker; Rodri, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne; Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus







