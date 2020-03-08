Manchester United - Manchester City maçı canlı izle (Manchester United - Manchester City S Sport şifresiz izle)
Bu sezon dev maçlarda rakiplerini sahadan silen Manchester United, Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City'ui konuk ediyor. Manchester United, 42 puanla 7. sırada bulunuyor. Manchester City ise 82 puanlı lider Liverpool'un ardından 57 puanla 2. sırada yer alıyor. S Sport ekranlarından naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Premier Lig'de Manchester derbisi zamanı. 29. hafta maçında Manchester United, Manchester City'yi konuk ediyor. Bu sezon büyük maçlarda rakiplerine ezici üstünlük kuran United, serisini güçlü rakibi karşısında da sürdürmek istiyor. City ise ilk maçta evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini yıkmanın hesaplarını yapıyor.
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Premier Lig'de Manchester United'a konuk olduğu üç maçı da kazanan Manchester City Menajeri Pep Guardiola, bu serisini devam ettirmenin peşinde olacak.
Ev sahibinde Paul Pogba, Marcus Rashford ve Timothy Fosu-Mensah, konuk ekipte ise Aymeric Laporte sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular.
İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçında gülen taraf 2-1'le Manchester United olmuştu.
Manchester United - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Old Trafford'un ev sahipliği yaptığı dev mücadele TSİ 19.30'da başladı. Mike Dean'in düdük çaldığı derbi mücadelesi S Sport ekranlarından naklen yayınlaınyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.
Manchester United - Manchester City ilk 11'ler:
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, Williams, Matic, Fred, Bruno, James, Martial
Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Foden, Bernardo, Sterling, Agüero