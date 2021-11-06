Manchester United - Manchester City maç sonucu: 0-2

Premeir Lig'de derbi heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta Tottenham'ı deplasmanda 3-0 yenerek moral depolayan Manchester United, Old Trafford'da Manchester City'yi konuk etti. 10. haftada sahasında Crystal Palace'a 2-0 mağlup olarak bir şok yaşayan City, derbiyi kazanarak bu mağlubiyeti unutturmak istedi. Maçın ilk yarısında adeta Manchester City fırtınası vardı. Daha çok sol kanattan gelen Guardiola'nın öğrencileri Cancelo'nun öne plana çıktığı ataklarla golü buldu. 7. dakikada soldan Cancelo'nun gönderdiği ortaya ManU savunmasında Bailly dokunup kendi kalesine gönderdi. İkinci golde de Cancelo'un arka direğe yaptığı ortaya 45'te Bernardo Silva dokundu ve takımını 2-0 öne geçirdi. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve City deplasmanda derbiyi 2-0 kazanarak liderliğe bir adım daha yaklaştı. Manchester United'da ise tartışılan isim olan Ole Gunnar Solskjaer için çanlar çalmaya başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ GOL | 7' Sol kanattan Cancelo ortasını gönderdi, ManU savunmasında Bailly ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle Manchester City deplasmanda 1-0 öne geçti.

⏱ 25' Manchester United etkili geldi. Sol kanattan Luke Shaw ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Cristiano Ronaldo gelişine harika bir şut çıkardı ancak kaleci Ederson topu güçlükle de olsa çıkardı.

⏱ 29' Manchester City gole çok yaklaştı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Foden topla birlikte sıfıra doğru indi. Penaltı noktası üzerindeki De Bruyne'ye pasını gönderdi. Belçikalı futbolcu gelişine şutunu attı ancak savunma gole izin vermedi. Dönen topa Gabriel Jesus vurdu ancak De Gea harika bir kurtarış yaptı.

⏱ 34' City bir kez daha gole çok yaklaştı. Gabriel Jesus sol kanatta pasını De Bruyne'ye verdi. Belçikalı ceza sahasına girer girmez şutunu attı ancak De Gea bir kez daha gole izin vermedi.

⚽ GOL | 45' Manchester City, Bernardo Silva'nın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Sol kanattan Cancelo ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka direğe giden topa son anda Bernardo Silva dokundu, De Gea'nın kapattı köşeden top ağlarla buluştu.

⏱ 81' İkinci yarıda pas oyunuyla topun hakimi olan Manchester City, maçın sonlarına doğru etkili bir atak gerçekleştirdi. ManU'da savunma çıkarken yakalandı. De Bruyne rakip yarı alanın ortasında topu aldı. Sol kanatta boş pozisyonda olan Foden'ı gördü. İngiliz futbolcu topu ceza sahasında kontrol edip şutunu attı ancak top direğe çarparak auta çıktı.

Manchester United-Manchester City muhtemel 11'ler:

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Bailly, Shaw, McTominay, Fred, Fernandes, Greenwood, Ronaldo

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Jesus