Manchester United - Manchester City (CANLI)

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United ile Manchester City, derbi zaferi için kozlarını paylaşıyor. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve koltuğu sallantıda olan Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki United, 17 puanla 5. sırada yer alıyor. 8 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Crystal Palace karşısında sona eren Pep Guardiola'lı City ise 20 puanla 3. basamakta. Tottenham galibiyetiyle nefes alan Cristiano Ronaldo önderliğindeki Kırmızı Şeytanlar, derbide de 3 puanı kapıp seri yakalama peşinde... Palace karşısında evinde şok bir mağlubiyet alan Manchester City ise ezeli rakibini devirip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Maçın ilk yarısı Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ GOL | 7' Sol kanattan Cancelo ortasını gönderdi, ManU savunmasında Bailly ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle Manchester City deplasmanda 1-0 öne geçti.

⏱ 25' Manchester United etkili geldi. Sol kanattan Luke Shaw ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Cristiano Ronaldo gelişine harika bir şut çıkardı ancak kaleci Ederson topu güçlükle de olsa çıkardı.

⏱ 29' Manchester City gole çok yaklaştı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Foden topla birlikte sıfıra doğru indi. Penaltı noktası üzerindeki De Bruyne'ye pasını gönderdi. Belçikalı futbolcu gelişine şutunu attı ancak savunma gole izin vermedi. Dönen topa Gabriel Jesus vurdu ancak De Gea harika bir kurtarış yaptı.

⏱ 34' City bir kez daha gole çok yaklaştı. Gabriel Jesus sol kanatta pasını De Bruyne'ye verdi. Belçikalı ceza sahasına girer girmez şutunu attı ancak De Gea bir kez daha gole izin vermedi.

⚽ GOL | 45' Manchester City, Bernardo Silva'nın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Sol kanattan Cancelo ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka direğe giden topa son anda Bernardo Silva dokundu, De Gea'nın kapattı köşeden top ağlarla buluştu.

Manchester United-Manchester City muhtemel 11'ler:

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Bailly, Shaw, McTominay, Fred, Fernandes, Greenwood, Ronaldo

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Jesus

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Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Old Trafford'da oynanan Manchester United-Manchester City maçını Michael Oliver yönetiyor. Saat 15.30'da başlayan ve S Sport'tan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...







