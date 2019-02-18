Manchester United, Lukaku'nun biletini kesti

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına gelmesiyle forma şansı bulamayan Belçikalı golcü Lukaku ile yollar ayrılıyor.

18 Şubat 2019, Pazartesi 09:17
- A +
Manchester United, Lukaku'nun biletini kesti

Geçtiğimiz aylarda Jose Mourinho'nun Manchester ekibiyle yollarının ayrılmasının ardından golcü Lukaku için flaş bir karar alındı. 

İngiliz medyasında yer alan habere İngiliz devi Belçikalı golcü ile yollarını ayırma kararı aldı. Lukaku'nun da bunu kabul edip sezon sonunda ayrılmak istediği belirtildi. 25 yaşındaki yıldızın bir sonraki takımı da Juventus olabileceği iddia edildi. 

Ayrıca Manchester United'ın adı Liverpool ile anılan Dybala ve Mauro Icardi transferleri için görüşmelere başladığı kaydedildi. (Skorer)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.