Geçtiğimiz aylarda Jose Mourinho'nun Manchester ekibiyle yollarının ayrılmasının ardından golcü Lukaku için flaş bir karar alındı.

İngiliz medyasında yer alan habere İngiliz devi Belçikalı golcü ile yollarını ayırma kararı aldı. Lukaku'nun da bunu kabul edip sezon sonunda ayrılmak istediği belirtildi. 25 yaşındaki yıldızın bir sonraki takımı da Juventus olabileceği iddia edildi.

Ayrıca Manchester United'ın adı Liverpool ile anılan Dybala ve Mauro Icardi transferleri için görüşmelere başladığı kaydedildi. (Skorer)