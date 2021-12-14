Kolombiyalı oyuncu takımı ile birlikte iyi bir sezon geçirirken çıktığı tüm müsabakalarda 20 gol ve 2 asist ile katkı sağladı.

Yükselen performansıyla bir çok Avrupa devlerini peşine takan Luis Diaz'ın bu transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Kış transfer döneminde Manchester United ekibinden gerçekleşmesi beklenen ayrılıklar sonrası Ralf Rangnick onu ileri uca ekleyebilir.

Porto yıldız oyuncudan gelir elde etmek isterken oyuncunun peşinde olan diğer takımların Liverpool ve Manchester City olduğu biliniyor.