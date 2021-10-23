Premier Lig'in 9. haftasında dev bir maç oynanacak. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United ile Jürgen Klopp'lu Liverpool, galibiyet için kozlarını paylaşacak. 3 maçtır kazanamayan Kırmızı Şeytanlar, 14 puanla 6. sırada. Ligin tek namağlup takımı Liverpool ise 18 puanla 3. basamakta yer alıyor. United, kötü gidişata son vermeyi, Merseyside ekibi isi çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Ev sahibinde Varane, konuk ekipte ise Thiago ile Elliott, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.









Manchester United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Old Trafford'da oynanacan Manchester United-Liverpool maçını Anthony Taylor yönetecek. Bugün TSİ 18.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Manchester United-Liverpool muhtemel 11'ler:

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Pogba, Matic, Sancho, Greenwood, Fernandes, Cristiano Ronaldo

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Keita, Mane, Salah, Firmino

United kötü gidişata son vermek istiyor

İki takım arasındaki son maçta Liverpool, United'ı deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başardı. Liverpool ile oynadığı son 10 Premier Lig maçının sadece birini kazanan Manchester United, Cristiano Ronaldo önderliğinde güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor. Ronaldo ile birlikte Kırmızı Şeytanlar'ın en önemli kozları Sancho, Greenwood ve Fernandes olacak.

Liverpool üst üste 2. kez kazanmayı hedefliyor

Manchester ekibi ile oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez kaybeden Liverpool'da gözler Salah, Mane, Firmino 3'lüsünde olacak. Formda yıldızlarıyla skoru almayı amaçlayan Merseyside ekibi, Ocak 2002'den bu yana ilk kez Old Trafford'da deplasmanda üst üste 2. kez kazanmayı hedefliyor.