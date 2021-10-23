Manchester United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'in 9. haftasında Jürgen Klopp'lu Liverpool'u konuk edecek. 3 maçtır kazanamayan Kırmızı Şeytanlar, kötü gidişata dev maçta son vermeye çalışacak. Ligdeki tek namağlup takım olan Liverpool ise evine 3 puanla dönmekten başka bir şey düşünmüyor. Manchester United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Premier Lig'in 9. haftasında dev bir maç oynanacak. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United ile Jürgen Klopp'lu Liverpool, galibiyet için kozlarını paylaşacak. 3 maçtır kazanamayan Kırmızı Şeytanlar, 14 puanla 6. sırada. Ligin tek namağlup takımı Liverpool ise 18 puanla 3. basamakta yer alıyor. United, kötü gidişata son vermeyi, Merseyside ekibi isi çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Ev sahibinde Varane, konuk ekipte ise Thiago ile Elliott, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.
Manchester United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Old Trafford'da oynanacan Manchester United-Liverpool maçını Anthony Taylor yönetecek. Bugün TSİ 18.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Manchester United-Liverpool muhtemel 11'ler:
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Pogba, Matic, Sancho, Greenwood, Fernandes, Cristiano Ronaldo
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Keita, Mane, Salah, Firmino
United kötü gidişata son vermek istiyor
İki takım arasındaki son maçta Liverpool, United'ı deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başardı. Liverpool ile oynadığı son 10 Premier Lig maçının sadece birini kazanan Manchester United, Cristiano Ronaldo önderliğinde güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor. Ronaldo ile birlikte Kırmızı Şeytanlar'ın en önemli kozları Sancho, Greenwood ve Fernandes olacak.
Liverpool üst üste 2. kez kazanmayı hedefliyor
Manchester ekibi ile oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez kaybeden Liverpool'da gözler Salah, Mane, Firmino 3'lüsünde olacak. Formda yıldızlarıyla skoru almayı amaçlayan Merseyside ekibi, Ocak 2002'den bu yana ilk kez Old Trafford'da deplasmanda üst üste 2. kez kazanmayı hedefliyor.