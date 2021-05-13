Manchester United - Liverpool maçı (CANLI)

Premier Lig'in 34. haftasında oynanması gereken Manchester United-Liverpool maçı ev sahibi takımın taraftarlarının Old Trafford'a baskın yapması ve takımın sahipleri Glazer ailesini protesto etmesi nedeniyle ertelenmişti. Dev mücadele, bugün oynanıyor. Leicester City'ye 2-1 kaybeden ve Manchester City'nin şampiyon olmasını engelleyemeyen United, 70 puanla 2. sırada yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar, sezonu 2. sırada tamamlamak için ezeli rakibi karşısında fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 57 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa potasının dışında kalan Liverpool ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Liverpool'da sakatlığı bulunan Ozan Kabak, maç kadrosunda yer almıyor.

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Manchester United - Liverpool maçı hangi kanalda?

Old Trafford'da oynanan Manchester United - Liverpool maçını Michael Oliver yönetiyor. TSİ 22:15'te başlayan ve S Sport'tan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Manchester United - Liverpool ilk 11'ler:

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw, Fred, McTominay, Rashford, Fernandes, Pogba, Cavani

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, R.Williams, Phillips, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Thiago, Salah, Jota, Firmino

İki takımda da eksik oyuncuların eksikliği göze çarpıyor. United'da Martial, Jones, James ve Maguire, Liverpool'da ise Matip, van Dijk, Gomez, Ozan Kabak, Henderson, Keita ile Milner, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadılar.