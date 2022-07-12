Manchester United - Liverpool maç sonucu: 4-0

İngiltere Premier Lig devleri Manchester United ile Liverpool sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Teknik direktör Erik ten Hag ile yeni bir döneme giren Kırmızı Şeytanlar, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Tayland'da oynanan mücadelede Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jadon Sancho, 30. dakikada Fred, 33. dakikada Anthony Martial ve 76. dakikada Pellistri kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag yönetimindeki ilk hazırlık karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yapmış oldu.



