Manchester United - Liverpool maç sonucu: 0-0

Premier Lig’in 27. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı’nda Liverpool’u ağırladı. İki takımın da girdiği pozisyonlardan faydalanamadığı karşılaşma, golsüz sona erdi.

Bu sonuçla 66 puana ulaşan Liverpool, Manchester City’nin bir puan önünde liderliğe yerleşti. Manchester United ise 52 puana yükseldi.

Sakatlıklar nedeniyle Manchester United’da Ander Herrera, Juan Mata ve Jesse Lingard, Liverpool’da ise Roberto Firmino ilk devrede oyundan alındı.

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Öte yandan Manchester Unitedlı futbolcular, Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville gibi futbolcuların yetişmesine katkıda bulunan ve bu ay hayatını kaybeden eski genç takım antrenörlerinden İngiliz Eric Harrison için siyah pazubent ile sahaya çıktı.

Günün diğer maçında ise Arsenal, sahasında Southampton’ı 6. dakikada Alexandre Lacazette ve 17. dakikada Henrikh Mkhitaryan’ın golleriyle 2-0 yendi. Arsenal’ın 53 puana ulaştığı ligde, düşme hattındaki Southampton ise 24 puanda kaldı.