Manchester United - Liverpool canlı izle

İngiltere Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Premier Lig’de bugüne kadar oynana 8 mücadelenin tamamını kazanan Liverpool 24 puan toplayarak ilk sıraya yerleşti. Manchester United ise 8 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 9 puan toplayan ev sahibi ekip ligin 14. sırasında yer alıyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

Manchester United, 37. dakikada Marcus Rashford ile Liverpool'a karşı 1-0 öne geçti.

43. dakikada Liverpool, Mane ile eşitliği yakaladı ancak yıldız futbolcunun golü, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

18:30’da başlayan müsabaka S Sport ekranlarından naklen izleyici ile buluşuyor. Maçın skor takibi fanatik.com.tr'de.

Manchester United - Liverpool 11'ler

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Tuanzebe, McTominay, Fred, James, Andreas, Young, Rashford

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Origi, Firmino

Liverpool bu sezon da dolu dizgin

Son şampiyon Liverpool bu sezon da dolu dizgin gidiyor… Oynadıkları 8 lig maçının 8’ini de kazanarak bir maçları eksik olmasına rağmen şimdiden M. City’e 5 puan fark yaptılar. Milli maç arasından önce Leicester’ı 2-1 mağlup eden Klopp’un öğrencilerinden sakatlıkları söz konusu olan kaleci Alisson ile Salah’ın forma giyebilecek duruma ulaşmaları takımda moralleri yükseltti. Elliot kart cezalısıyken, Shaqiri ve Clyne forma giyemeyecekler.

Manchester United tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. 8 maç sonunda sadece 2 galibiyet alabildiler ve son 3 maçtır 3 puan göremiyorlar. Son olarak Newcastle’a 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar’ın eksik listesi de hayli kabarıkken, kaleci David de Gea ile Paul Pogba da eklendiler. Martia, Shaw ve Lingard’ın durumları netlik kazanmadı.