İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Arjantinli stoper Lisandro Martinez'in transferi için kulübü Ajax ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan açıklamaya göre kulüplerin anlaşmaya varması ile birlikte Lisandro Martinez, sağlık kontrolleri ve çalışma izninin alınmasının ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Bonservis bedeli

Manchester United, transferin mali detaylarını belirtemezken, Ajax, 57.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağlandığını ve bu bedelin bonuslarla birlikte 67.3 milyon Euro'ya kadar çıkabileceğini duyurdu.

25 yaşındaki Arjantinli stoper, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giymiş ve 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı.



