Manchester United - Leipzig (CANLI SKOR)

Temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Fransız PSG'yi konuk etti ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Grupta oynanan diğer maçta Manchester United, Leipzig'le kozlarını paylaşıyor. İlk maçta PSG'yi deplasmanda deviren United, 2'de 2 yapmak istiyor. Başakşehir'i mağlup eden Leipzig ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. İki takımda da sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. İngiliz ekibinde Bailly ve Lingard, Leipzig'e karşı forma giyemiyor. Leipzig'de ise Klostermann, Laimer ve Mukiele, zorlu maçı kaçıran isimler.

Manchester United - Leipzig maçı hangi kanalda?

Old Trafford'un ev sahipliği yaptığı Manchester United - Leipzig karşılaşması TSİ 23.00'te başladı. Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

Manchester United - Leipzig ilk 11'ler:

Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, Matic, Pogba, Van de Beek, Greenwood, Martial

Leipzig: Gulacsi, Konate, Upamecano, Halstenberg, Henrichs, Olmo, Kampl, Forsberg, Angelino, Poulsen, Nkunku